Truffa dei finti carabinieri Coppia saccheggiata dei gioielli

Attenzione a una nuova truffa che sta seminando paura e inganno tra i residenti di Crema. I malviventi, spacciandosi per carabinieri, chiamano le vittime al telefono fisso, insinuando coinvolgimenti in indagini e rapine. Questa tecnica subdola mira a depredare gioielli e beni personali, come è accaduto recentemente a una coppia, che si è vista saccheggiare di preziosi senza il minimo sospetto. È fondamentale conoscere i trucchi di questi truffatori per proteggersi al meglio.

CREMA (Cremona) Chiama al telefono fisso di una famiglia, si presenta come un carabiniere e sostiene che è in corso un’indagine in merito a una rapina ai danni di una gioielleria e che l’auto dei banditi era intestata alla persona dall’altra parte della cornetta. I residenti rispondono che loro con la rapina non c’entravano nulla. Il finto carabiniere chiede allora al suo interlocutore di presentarsi nella caserma di Crema per chiarire la sua posizione. L’episodio è avvenuto mercoledì della scorsa settimana, ma è emerso ieri. La vittima dell’inganno telefonico, ancora inconsapevole, si è così recato in caserma e a quel punto un finto carabiniere in divisa ha suonato al campanello dell’abitazione e quando la moglie dell’uomo ha aperto, si è presentato e ha riferito che avrebbe dovuto controllare i gioielli che aveva in casa per verificare che non fossero il bottino della rapinati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffa dei finti carabinieri. Coppia saccheggiata dei gioielli

