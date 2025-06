Truffa dei falsi invalidi la Procura insiste | Intercettazioni inutilizzabili

La vicenda della truffa dei falsi invalidi continua a far scalpore, con la Procura che ribadisce l’utilizzabilità delle intercettazioni nonostante le obiezioni. Un caso che coinvolge 33 persone accusate di aver sottratto risorse pubbliche attraverso false dichiarazioni di invalidità, mettendo in discussione la credibilità del sistema di welfare. La battaglia legale si infittisce mentre si cerca giustizia per milioni di cittadini onesti e le casse dello Stato.

La Procura insiste: “le intercettazioni sono utilizzabili”. E’ quanto accaduto nel processo a carico di 33 persone accusate di truffa ai danni dell’Inps per le pensioni di invalidità assegnate a persone che non ne avevano diritto. Nel corso della precedente udienza, infatti, l’avvocato Renato. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Truffa dei falsi invalidi, la Procura insiste: "Intercettazioni inutilizzabili"

