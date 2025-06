Trovate qualcuno che vi guardi come lui guarda lei | Andrea Iannone in prima fila a San Siro per Elodie il suo sguardo è virale

occasione unica di pura emozione, Andrea Iannone ha dimostrato quanto il suo amore per Elodie sia autentico e travolgente. Il loro legame, palpabile e appassionato, ha reso quella serata indimenticabile non solo per i fan della cantante, ma anche per chi crede nella forza dei sentimenti veri. In uno dei video virali, Iannone si gira verso la platea e incita a ripetere a gran voce il nome della cantante. In un...

Domenica 8 giugno, Elodie ha infiammato San Siro con il suo primo concerto nello stadio milanese. Ma a prendersi una fetta di attenzione è stato Andrea Iannone. Il pilota, compagno della cantante, era lì sotto al palco, in prima fila. Occhi puntati su di lei, mani al cielo e voce che guidava il pubblico a intonare il suo nome. In uno dei video virali, Iannone si gira verso la platea e incita a ripetere a gran voce il nome della cantante. In un altro, resta immobile, con lo sguardo fisso sulla compagna che balla e canta. Gli utenti sui social si sono scatenati. “Voglio un Iannone nella mia vita”, scrive qualcuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Trovate qualcuno che vi guardi come lui guarda lei”: Andrea Iannone in prima fila a San Siro per Elodie, il suo sguardo è virale

