troppe multe ai turisti federalberghi invita a maggiore attenzione

le strisce gialle riservate ai residenti, senza rendersi conto della sanzione. Questa situazione non solo crea disagio tra i cittadini, ma rischia di rovinare l’esperienza turistica, generando insoddisfazione e malintesi. Per questo, Federalberghi Lucca invita tutti i visitatori a prestare maggiore attenzione alle norme di parcheggio, affinché possano godere appieno delle bellezze della nostra città senza inconvenienti.

Turisti multati perché – inconsapevoli – lasciano l’auto sulle strisce gialle (quelle per i residenti). Sono diverse le segnalazioni in tal senso e allore prende la parola Pietro Bonino, presidente provinciale di Federalberghi Lucca, per porre l’attenzione su questa problematica. “Stiamo ricevendo diverse segnalazioni – spiega Bonino - su come siano frequenti i casi di turisti alloggiati in centro storico che parcheggiano le proprie auto in stalli a striscia gialla, riservati ai residenti. Non è possibile ad oggi avere un quadro esatto di dove siano ospitati questi turisti, ovvero sia se in albergo, hotel, B&B o case private. 🔗 Leggi su Lanazione.it