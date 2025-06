Trofeo Gianni Danieli due giornate di emozioni abbracci e calcio nello stadio Stirpe

Due giornate di emozioni, sorrisi e calcio nello stadio Stirpe hanno reso indimenticabile l'undicesima edizione del Trofeo Gianni Danieli. Un evento che ogni anno riunisce i giovani talenti delle categorie Esordienti, diventando un punto di riferimento nel panorama sportivo italiano. Con vittorie entusiasmanti e momenti di pura passione, questa manifestazione dimostra come il calcio possa unire generazioni e creare ricordi indelebili. La magia continua, e il futuro è già in campo.

Due giornate dense di emozioni, sorrisi, abbracci e calcio. Si è chiusa con grande successo l'undicesima edizione del Trofeo Gianni Danieli, manifestazione dedicata alla categoria Esordienti e diventata ormai un punto fermo del panorama giovanile italiano. A trionfare nella finalissima “Champions League” è stato il Como, che ha superato in finale la Roma con un rotondo 3-0, mentre nella fase “Europa League” ha festeggiato la Salernitana, al termine di un pomeriggio ricco di partite e applausi. L'evento, ospitato per il quarto anno consecutivo nello scenario d'eccezione dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone, ha preso il via sabato mattina con le amichevoli tra il settore agonistico del Frosinone Calcio e della Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trofeo Gianni Danieli, due giornate di emozioni, abbracci e calcio nello stadio Stirpe

