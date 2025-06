Trofeo estivo Us Nave Sunset run in riva d’Arno Le foto della corsa

Un’entusiasmante serata di sport, solidarietà e spettacolo sulle rive dell’Arno a Firenze, dove oltre 400 appassionati hanno corso nella suggestiva Sunset Run. La dodicesima edizione del “Trofeo Estivo Nave” ha unito atleti e spettatori in un clima di festa e beneficenza, lasciando ricordi indelebili. Le foto di questa corsa sono un omaggio vibrante alla passione e allo spirito di comunità che animano questa manifestazione imperdibile.

Firenze, 10 giugno 2025 – Lunedì 9 giugno oltre 400 podisti alla Sunset Run tra entusiasmo, festa e beneficenza Un’onda di entusiasmo ha illuminato le rive dell’Arno nella serata di lunedì 9 giugno, dove si è svolta la 12ª edizione del “Trofeo Estivo Nave”, un appuntamento ormai classico per gli appassionati della corsa. Con partenza dalla sede sociale della U.S. Nave, oltre 400 podisti si sono lanciati sul suggestivo percorso che, avvolto nella magia del tramonto fiorentino, ha attraversato per ben due volte il fiume, regalando emozioni uniche e scorci indimenticabili. Ma la corsa è stata solo l’inizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it