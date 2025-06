Tributo a Beuys l’artista sciamano Le Controimmagini della sua vita

Joseph Beuys, artista sciamano e visionario, sfugge a ogni definizione rigida, incarnando un'anima gigantesca che trasforma l'arte in rituale di rinascita. La sua vita, ricca di controimmagini e opere straordinarie come "7000 Querce", ha lasciato un'impronta indelebile nel paesaggio culturale. Un viaggio attraverso materiali e simboli che ci invita a riscoprire il potere trasformativo dell'arte. Ma cosa rende davvero unico quest'uomo capace di addomesticare i coyote?

PersonalitĂ gigantesca Joseph Beuys. Sfugge sempre fra le dita. Che uno in grado di addomesticare i coyote non riesci mica a sintetizzarlo con due aggettivi. Senza contare " 7000 Querce ", l'opera monumentale sopravvissuta alla sua morte, progetto che nel 1982 riuscì a stupire la " documenta " di Kassel, gradualmente modificando l'orizzonte e il paesaggio. Ci sarebbe tanto (tantissimo) da dire. Si pensi solo ai materiali così spesso indagati dall'artista concettuale tedesco: il grasso animale e il feltro che lui raccontava erano stati utilizzati dai nomadi tartari per guarirgli le ferite dopo essere precipitato con il suo aereo in Crimea, durante la guerra.

