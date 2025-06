tribunale arrivano 11 nuovi giudici dopo anni di sofferenza gli uffici possono tornare a pieno organico

Dopo anni di difficoltà e carenze, il Tribunale di Lucca si prepara a una rinascita: arrivano 11 nuovi giudici, ripristinando il pieno organico e ridando speranza a un sistema spesso messo a dura prova. Finalmente, la giustizia lucchese potrà contare su risorse adeguate per garantire un servizio più efficiente e giusto. Un passo importante verso la normalità che tutti aspettavano.

Finalmente, e mai come in casi come questo è proprio il caso di dirlo, il Tribunale di Lucca torna a pieno organico per numero di magistrati. Era dalla notte dei tempi che gli uffici di via Galli Tassi non erano al completo, costringendo la magistratura lucchese a faticare non poco per tenere la barca pari. Ma entro la fine del 2025 tutto tornerà alla ‘normalità‘ grazie all’arrivo a Lucca di undici nuovo giudici. L’annuncio arriva dal presidente del Tribunale, Gerardo Boragine, che ieri mattina ha convocato la stampa per spiegare la novità: "Entro dicembre arriveranno al nostro Tribunale 11 nuovi giudici. 🔗 Leggi su Lanazione.it