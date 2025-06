TRIATHLON – Alice Betto | Olimpiadi Europei e il ritorno in gara dopo la maternità

In questo emozionante racconto, Alice Betto, protagonista del triathlon italiano e due volte olimpica, ci svela il suo incredibile percorso tra sacrifici, vittorie e il ritorno in gara dopo la maternità. Con passione e determinazione, Alice condivide le sue emozioni, le sfide affrontate e la voglia di continuare a competere ai massimi livelli. Scopriamo insieme cosa significa wirklich vivere la dimensione dello sport ad alti livelli dopo un periodo di pausa...

In questo video intervistiamo Alice Betto, una delle grandi protagoniste del triathlon italiano. Due volte olimpica (Tokyo 2020 e Parigi 2024), medaglia di bronzo agli Europei di Triathlon 2017 e 2024, Alice racconta il suo percorso tra sport, sacrifici e il ritorno in gara dopo la maternità. Parliamo della sua preparazione atletica, delle emozioni vissute nelle competizioni internazionali e di cosa significa gareggiare ad alti livelli dopo essere diventata mamma. Argomenti trattati: Carriera di Alice Betto nel triathlon Esperienza olimpica Tokyo 2020 e Parigi 2024 Medaglie agli Europei di Triathlon Ritorno alle gare post maternità Vita da atleta e motivazione sportiva Conduce Alice Liverani Iscriviti al canale per altre interviste con atleti e approfondimenti sul mondo del triathlon!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - TRIATHLON – Alice Betto: Olimpiadi, Europei e il ritorno in gara dopo la maternità

