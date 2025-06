Treviso la maestra scrive all' alunno | Se continui con gli errori stai a casa

In un angolo di Treviso, una scena che mette in luce le sfide e le tensioni nel mondo scolastico: la maestra, stanca delle ripetute disattenzioni, ricorre a metodi duri per insegnare disciplina. Un episodio che solleva interrogativi sul rapporto tra insegnanti e studenti, tra metodo e comprensione, in un contesto in cui l’educazione dovrebbe essere prima di tutto crescita e dialogo. Metodi disciplinari da tempo...

"Se continui così, stai a casa!". Scritto con la penna rossa, quella delle correzioni, da una maestra - irritata per l'ennesimo errore grammaticale - sul compito in classe del suo alunno di quinta elementare. Un episodio che si aggiunge a una serie di altre punizioni date dall'insegnante, come restare in piedi, fuori dall'aula, per due ore consecutive. E' accaduto in una scuola paritaria della provincia di Treviso. Metodi disciplinari da tempo considerati inaccettabili, che hanno generato la protesta da parte dei genitori del bambino, e che oggi dividono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treviso, la maestra scrive all'alunno: "Se continui con gli errori, stai a casa"

In questa notizia si parla di: treviso - maestra - alunno - continui

Treviso, i genitori dell'alunno rimproverato dalla maestra perché "stufa di correggere errori": "Terrorizzato dall'andare a scuola" - A Treviso, una famiglia vive momenti di grande tensione: il genitore dell’alunno rimproverato dalla maestra, stanco delle continue correzioni, si è rivolto persino ai Carabinieri nel tentativo di trovare una soluzione.

Ne parlano su altre fonti

Treviso, maestra a un alunno di quinta elementare: Sono stufa degli errori, se continui così per me puoi pure stare a casa; La maestra «stufa» dell'alunno di quinta elementare: «Se continui così, stai a casa». La punizione in piedi nell'angolo: parte la protesta; Il giudizio della maestra: «Se continui così, per me puoi stare a casa». I genitori: «No alla scuola dei nonni con bacchettate alle mani e seduti sui ceci, cambieremo istituto».

Treviso, i genitori dell'alunno rimproverato dalla maestra perché "stufa di correggere errori": "Terrorizzato dall'andare a scuola" - Emergono nuovi dettagli sul caso della maestra di una scuola primaria paritaria della provincia di Treviso che ha rimproverato un alunno perché "stufa di correggere errori" nei compiti, dicendogli: "S ...

La maestra sul quaderno dell’alunno: “Stufa di correggere tuoi errori”. Famiglia protesta: “Metodi sbagliati” - L'episodio risale a lunedì 12 maggio, ma i quotidiani locali ne hanno parlato soltanto in questi giorni.

Treviso, maestra "stufa di errori da correggere": è un caso - I genitori dell'alunno di quinta elementare destinatario del messaggio hanno chiesto subito un colloquio con il dirigente scolastico.