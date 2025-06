Trevi i sindacati | Risposte insufficienti sui turni di lavoro col caldo torrido sciopero a singhiozzo

L'emergenza caldo si fa sentire con insistenza, mettendo a dura prova la salute e il benessere dei lavoratori. I sindacati Cgil, Cisl e Uil denunciano risposte insoddisfacenti e adottano lo sciopero a singhiozzo come forma di protesta, chiedendo interventi immediati per tutelare chi opera nelle condizioni più estreme. La situazione è ormai critica, e l'attenzione non può più essere rimandata: è ora di trovare soluzioni concrete e durature.

Sindacati Cgil, Cisl e Uil sul piede di guerra in merito all'emergenza caldo durante i turni di lavoro alla Trevi Spa: "L’assemblea dei lavoratori di Trevi Spa - fanno sapere le organizzazioni sindacali - ha approvato a grande maggioranza, il 9 giugno, provvedimenti di sciopero con modalità a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Trevi, i sindacati: "Risposte insufficienti sui turni di lavoro col caldo torrido, sciopero a singhiozzo"

