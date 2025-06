Trestina | Nicolò Mercuri nuovo acquisto conferme e partenze in Eccellenza

Il Trestina si prepara a rinforzarsi con entusiasmo, annunciando l’ingaggio di Nicolò Mercuri, talento protagonista in Eccellenza Toscana. Con un passato tra Tiferno e Sansepolcro, Mercuri porta in dote gol e qualità, consolidando il progetto di crescita del club. Mentre si definiscono le partenze in casa, l’arrivo di Mercuri rappresenta un segnale forte di ambizione e rinnovamento per la squadra. La stagione promette emozioni e grandi sfide!

TRESTINA - Primo innesto sul fronte entrate in casa Trestina. Il dg Bambini e il ds Podrini hanno infatti ufficializzato l'ingaggio di Nicolò Mercuri (01), ex Tiferno e Sansepolcro, protagonista a suon di gol nella stagione appena conclusa in Eccellenza toscana, alla Baldaccio Bruni. Figlio d'arte, il padre Massimo è stato uno dei numeri 10 più forti ammirati nel panorama dilettantistico umbro e non solo. In Eccellenza tre partenze in casa Spoleto. Non vestiranno la maglia biancorossa nella prossima stagione, dopo essere stati fra i protagonisti della cavalcata verso l'Eccellenza, l'attaccante Marco Donati (95), il centrocampista Alessandro Rinaldi (93) e il fantasista Moreno Agostini (93).

