Trento trovato morto uno degli indagati dell' inchiesta Sciabolata

Trento è sconvolta dalla tragica notizia della morte di Alessio Agostini, uno degli indagati nell'inchiesta Sciabolata. Trovato senza vita nella sua abitazione in centro, Agostini, noto imprenditore nel settore alberghiero e della ristorazione, si trovava agli arresti domiciliari. La sua scomparsa solleva numerosi interrogativi e apre un capitolo delicato in un’indagine complessa che coinvolge oltre settanta persone. La verità, ora più che mai, resta da scoprire.

È stato trovato morto oggi, nella sua casa in centro a Trento dove stava scontando gli arresti domiciliari, Alessio Agostini, 42 anni. Il noto imprenditore di hotel, locali e ristoranti di Andalo da maggio era indagato, insieme al fratello Gabriele e al padre Claudio e ad altre 70 persone, per spaccio di cocaina, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori all’estero nell’ambito della maxi-inchiesta della procura trentina ‘Sciabolata’ che ha coinvolto anche l'ex presidente di Patrimonio trentino. A trovare il corpo senza vita è stata la compagna. Inutili i tentativi di rianimazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Trento, trovato morto uno degli indagati dell'inchiesta "Sciabolata"

Alessio Agostini trovato morto in casa a Trento, ipotesi suicidio mentre era agli arresti domiciliari

Trento, trovato morto in casa Alessio Agostini: era al centro dell'inchiesta «Sciabolata» Partecipa alla discussione

