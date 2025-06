Trento trovato morto in casa l'imprenditore Alessio Agostini uno degli indagati nell’inchiesta Sciabolata

Un velo di tristezza si diffonde a Trento: Alessio Agostini, imprenditore coinvolto nell'inchiesta "Sciabolata", è stato trovato morto nella sua abitazione. Dopo essere stato posto agli arresti domiciliari, la sua scomparsa solleva numerosi interrogativi sul tragico epilogo di una vicenda complessa che ha scosso la città e l’intera regione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Alessio Agostini, imprenditore coinvolto nell’inchiesta “Sciabolata”, è stato trovato morto nella sua casa a Trento. Era ai domiciliari dal 30 maggio. L’inchiesta aveva colpito 37 persone per reati gravi e portato a sequestri per 12 milioni. Si ipotizza il suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trento è sconvolta dalla tragica notizia della morte di Alessio Agostini, uno degli indagati nell'inchiesta Sciabolata.

Trento, trovato morto in casa Alessio Agostini: era al centro dell'inchiesta «Sciabolata»

Trento, trovato morto Alessio Agostini, l’imprenditore coinvolto nell’inchiesta “Sciabolata”. Era ai domiciliari. Lui e la sua famiglia sono noti nel panorama imprenditoriale trentino per le attività nel settore alberghiero e della ristorazione. Partecipa alla discussione

