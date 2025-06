Trentini centra il successo sul Bondone

Trentini centra il successo sul Bondone, creando un mix di emozioni contrastanti per Omega: trionfo e rimpianto si sfidano in una cronoscalata che mette in luce tutto il talento e la passione di questa avvincente competizione. Con il sorriso di Daniele Trentini, protagonista indiscusso della giornata, la squadra di Verona si prepara a nuove sfide, alimentando la voglia di riscatto e di vittoria. La corsa continua, e il futuro è tutto da scoprire.

È una Cronoscalata Trento - Bondone a due facce per Omega, equamente divisa tra la soddisfazione per un'altra vittoria e l'amarezza per uno stop forzato. A portare il sole nella sede della scuderia di Verona ci ha pensato Daniele Trentini, al volante di una Suzuki Swift 1.0 Booster Jet del team.

