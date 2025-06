Trent’anni di profezie quando La Scuola di Luchetti anticipò il collasso educativo | il ritratto più spietato dell’istruzione del nostro Paese

Trent’anni di profezie e il film di Daniele Luchetti, “La Scuola”, ci consegnano un ritratto crudele ma realistico dell’educazione in Italia. Attraverso gli occhi del professor Vivaldi, il regista anticipò un collasso che oggi appare sempre più evidente, rivelando le ferite profonde di un sistema in crisi. Un quadro che non smette di essere attuale e che invita a riflettere sul nostro futuro scolastico.

Un istituto tecnico della periferia romana, l'ultimo giorno di scuola, giugno 1995. Silvio Orlando nei panni del professor Vivaldi si aggira tra corridoi fatiscenti e aule sovraffollate, mentre la macchina da presa di Daniele Luchetti cattura quello che allora sembrava solo un ritratto satirico della scuola italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trent'anni di profezie, quando La Scuola di Luchetti anticipò il collasso educativo: il ritratto più spietato dell'istruzione del nostro Paese; 30 anni dopo Luchetti, quando la scuola diventa un set; “La Scuola”: un film cult da rivedere 30 anni dopo con gli studenti.

“La scuola”, un film cult da rivedere 30 anni dopo - accolto con interesse da Daniele Luchetti, è promosso dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore ...

L'intervento. «Vi racconto cos'è Mostar, dove trent'anni fa fu ucciso mio padre» - Trent’anni fa, il 28 gennaio 1994, gli inviati della sede Rai di Trieste Marco Luchetta, Alessandro Saša ...