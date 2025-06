Trenord in cerca di macchinisti al via le candidature

Se sogni di far parte di un team dinamico e fondamentale per la mobilità lombarda, questa è la tua occasione! Trenord infatti apre le porte a futuri macchinisti, invitandoti a candidarti entro il 25 giugno. Un'opportunità unica per contribuire al movimento quotidiano di migliaia di persone e garantire un servizio di qualità. Non perdere questa chance: scopri come unirti a un'azienda in continua crescita e innovazione.

Trenord seleziona nuovi macchinisti: da oggi, martedì 10 giugno, è possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile della condotta delle oltre 2.300 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in 7 province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. È possibile partecipare alla selezione fino al 25 giugno, secondo le indicazioni disponibili sulla pagina “Lavora con noi” del sito. Il macchinista è il responsabile della conduzione dei treni e svolge la sua attività in costante collaborazione con il capotreno e la sala operativa. I candidati selezionati per questo ruolo parteciperanno al percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà di acquisire le competenze necessarie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Trenord in cerca di macchinisti, al via le candidature

In questa notizia si parla di: Trenord Macchinisti Cerca Candidature

Trenord cerca (ancora) macchinisti: al via le selezioni - Sei appassionato di viaggi e desideri salire a bordo di un’azienda dinamica e in crescita? Trenord cerca nuovi macchinisti e apre le porte a candidati motivati e pronti a intraprendere questa stimolante carriera.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cercasi macchinisti, Trenord apre alle candidature: come fare domanda; Trenord in cerca di futuri macchinisti, ma anche Responsabili B2B e Senior Industrial Controller; Offerte di lavoro: Trenord in cerca di (futuri) macchinisti.

Trenord cerca nuovi macchinisti e apre posizioni per responsabili B2B e controller - Trenord, controllata pariteticamente da Trenitalia (gruppo Fs) e Ferrovie Nord Milano (57,57% Regione Lombardia e 14,47% Fs) seleziona nuovi macchinisti.

Trenord in cerca di futuri macchinisti: candidature al via - Ricerche in corso anche per i ruoli di Responsabile B2B e Senior Industrial Controller ...

Lavoro: Trenord cerca macchinisti, ecco come candidarsi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.