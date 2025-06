Trenord cerca personale | ecco le posizioni aperte

Se sei alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, questa è la tua occasione! Trenord apre le sue porte a candidati motivati e appassionati, offrendo posizioni aperte per macchinisti e altre figure professionali. Non perdere tempo: le iscrizioni sono aperte dal 10 al 25 giugno. Scopri come entrare nel team di una delle aziende più importanti del settore e costruisci il tuo futuro con Trenord!

Al via le selezioni Trenord per la ricerca di nuovi macchinisti e non solo: da oggi, martedì 10 giugno, è possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team aziendale. Le domande si potranno inviare fino al 25 giugno, secondo le indicazioni disponibili sulla pagina "Lavora con.

Trenord cerca (ancora) macchinisti: al via le selezioni - Sei appassionato di viaggi e desideri salire a bordo di un’azienda dinamica e in crescita? Trenord cerca nuovi macchinisti e apre le porte a candidati motivati e pronti a intraprendere questa stimolante carriera.

