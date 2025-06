Trenord cerca lavoratori | assume macchinisti e non solo Dove inviare il cv

Se desideri far parte di un team dinamico e contribuire al cuore pulsante della mobilità lombarda, Trenord apre le porte a nuovi talenti. Dal 10 giugno, puoi inviare il tuo CV per diventare uno dei macchinisti o ricoprire altri ruoli chiave, garantendo un servizio di qualità ogni giorno. Non perdere questa occasione: il tuo futuro nel settore del trasporto ferroviario inizia ora!

Trenord seleziona nuovi macchinisti: dal 10 giugno è possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile della condotta delle oltre 2300 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in sette province delle regioni vicine e sul collegamento aeroportuale Malpensa.

Trenord cerca (ancora) macchinisti: al via le selezioni - Sei appassionato di viaggi e desideri salire a bordo di un’azienda dinamica e in crescita? Trenord cerca nuovi macchinisti e apre le porte a candidati motivati e pronti a intraprendere questa stimolante carriera.

LAVORO. TRENORD IN CERCA DI FUTURI MACCHINISTI: CANDIDATURE AL VIA - com) Milano, 10 giugno 2025 – Trenord seleziona nuovi macchinisti: da oggi è possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile della condotta de ...

Trenord cerca nuovi macchinisti e apre posizioni per responsabili B2B e controller - Trenord, controllata pariteticamente da Trenitalia (gruppo Fs) e Ferrovie Nord Milano (57,57% Regione Lombardia e 14,47% Fs) seleziona nuovi macchinisti.

Come si diventa macchinista Trenord: via alla selezione, requisiti e tempi. Come candidarsi - Nuove opportunità di lavoro nel settore ferroviario in Lombardia dopo un accurato percorso formativo.