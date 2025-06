Trenord cerca ancora macchinisti | al via le selezioni

Sei appassionato di viaggi e desideri salire a bordo di un’azienda dinamica e in crescita? Trenord cerca nuovi macchinisti e apre le porte a candidati motivati e pronti a intraprendere questa stimolante carriera. La tua possibilità di far parte del team è ora: invia la tua candidatura entro il 25 giugno e preparati a partire verso nuove emozionanti avventure professionali.

Trenord seleziona nuovi macchinisti: da oggi, martedì 10 giugno, è infatti possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile della condotta. È possibile partecipare alla selezione fino al 25 giugno, secondo le indicazioni disponibili sulla pagina "Lavora. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Trenord cerca (ancora) macchinisti: al via le selezioni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trenord cerca (ancora) macchinisti: al via le selezioni; Trenord cerca nuovi macchinisti e apre posizioni per responsabili B2B e controller; Offerte di lavoro: Trenord in cerca di (futuri) macchinisti.

Trenord cerca nuovi macchinisti e apre posizioni per responsabili B2B e controller - Trenord, controllata pariteticamente da Trenitalia (gruppo Fs) e Ferrovie Nord Milano (57,57% Regione Lombardia e 14,47% Fs) seleziona nuovi macchinisti.

Trenord in cerca di futuri macchinisti: candidature al via - Ricerche in corso anche per i ruoli di Responsabile B2B e Senior Industrial Controller ...

Trenord in cerca di futuri macchinisti, ma anche Responsabili B2B e Senior Industrial Controller - (FERPRESS) – Milano, 10 GIU – Trenord seleziona nuovi macchinisti: da oggi è possibile inoltrare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile della condotta delle oltre 2300 c ...