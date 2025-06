Treni lavori sui binari tra Pisa e Livorno dal 10 giugno | disagi in vista per i viaggiatori

Attenzione pendolari e viaggiatori: a partire da martedì 10 giugno, lavori programmati tra Pisa e Livorno potrebbero causare disagi sulla tratta ferroviaria. La Rete Ferroviaria Italiana sta infatti intervenendo per migliorare la rete, ma durante i lavori potrebbero verificarsi ritardi e modifiche all’orario. Restate aggiornati e pianificate con anticipo i vostri spostamenti, perché il vostro comfort è la nostra priorità.

Disagi in vista a partire da martedì 10 giugno, per tutti coloro che utilizzano il treno nella tratta ferroviaria tra Pisa e Livorno. Secondo quanto comunicato dal gruppo Fs, infatti, a causa di un intervento da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana finalizzato al completamento del.

