Treni e bus sconto del 50% sui biglietti per 35mila studenti Ecco a chi spetta

Un’opportunità imperdibile per studenti e studentesse: biglietti di treno e bus regionali a metà prezzo, riservati a ben 35.000 giovani tra scuole superiori e università. La misura, promossa dal presidente Michele Emiliano e dagli enti coinvolti, mira a rendere più accessibili gli spostamenti quotidiani. Scopri se hai diritto allo sconto e approfitta di questa iniziativa che semplifica i tuoi spostamenti e alleggerisce le tue spese.

Biglietti di bus e treni regionali a metà prezzo per 35mila studenti delle scuole superiori e delle Università. A lanciare la misura sono stati il presidente Michele Emiliano e gli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Treni e bus, sconto del 50% sui biglietti per 35mila studenti. Ecco a chi spetta

