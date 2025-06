Tredici arresti a Roma | scacco alla banda che riforniva di droga a domicilio la zona nord est

Tredici arresti a Roma scuotono il cuore della città, smantellando una potente banda dedita allo spaccio di droga nella zona nord-est. Un’operazione che ha portato alla luce un sistema criminale capillare, capace di inondare le piazze di hashish e cocaina tra Tor Bella Monaca, Fidene e Guidonia Montecelio. La lotta alle mafie continua: un passo importante verso una città più sicura e libera dalla paura.

Rifornivano di droga tutta l'area di Roma nord est: una banda in grado di inondare di hashish e cocaina le piazze di Tor Bella Monaca, Borghesiana, Finocchio, Vermicino, Fidene e Spinaceto, e il comune di Guidonia Montecelio, con particolare riferimento alla zona dell'Albuccione. Tredici le. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tredici arresti a Roma: scacco alla banda che riforniva di droga (a domicilio) la zona nord est



