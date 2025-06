Tre mesi senza treni li hanno bloccati tutti | passeggeri furibondi ecco dove

Un'epoca di disagi si apre per i viaggiatori: tre mesi di blocco totale dei treni sulla storica linea italiana, annunciato dalla stessa RFI. Passeggeri furibondi, caos e incertezza caratterizzeranno l’estate di chi si affida ancora al trasporto ferroviario. La mobilità subirà un duro colpo, lasciando molti senza alternative valide. Ma cosa c’è dietro questa decisione? Scopriamolo insieme, perché la situazione richiede attenzione e una riflessione profonda sulle nostre reti infrastrutturali.

Stop alla circolazione dei treni. Tutti fermi per tre mesi. E' stata la stessa RFI a comunicarlo. L'ultimo convoglio partirĂ nelle prossime ore Circolazione ferroviaria completamente bloccata su una delle linee piĂą antiche d'Italia. L'ultimo convoglio viaggerĂ sabato 14 giugno poi piĂą nulla fino al settembre. Si prospetta, dunque, un'estate estremamente difficile per chi utilizza.

