Tre big lasciano la Juventus | tesoretto da 90 milioni per Comolli

Con l’arrivo di Comolli come nuovo Dg, la Juventus si prepara a una rivoluzione strategica: tre big sono ormai ai margini e un tesoretto di 90 milioni si affaccia all’orizzonte, pronto a finanziare nuovi colpi di mercato. Il manager francese pensa già alle cessioni, tra cui non solo Vlahovic, per rinvigorire la rosa e riscrivere le sorti della squadra. È l’inizio di un nuovo capitolo per la Vecchia Signora.

Il nuovo Dg Comolli pensa anche alle cessioni per finanziare i colpi in entrata: non c'è solo Vlahovic sulla lista dei partenti È già iniziata l'era Comolli alla Juventus, con il nuovo Direttore generale ufficializzato la scorsa settimana dal club bianconero. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it Il francese prende il posto di Giuntoli, silurato da Elkann dopo i deludenti risultati della 'Vecchia Signora' nell'ultima stagione. Il piazzamento in Champions League non è bastato all'ex dirigente del Napoli, con la Juve che ha voltato pagina affondandosi a Comolli tra parte sportiva e manageriale.

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

