Travolto in monopattino muore a 22 anni | il conducente positivo all’alcoltest patteggia

Una tragedia sconvolge Lucugnano: un giovane di 22 anni muore dopo essere stato travolto in monopattino, mentre il conducente, risultato positivo all’alcol test, patteggia una pena di tre anni e mezzo. Un dramma che evidenzia quanto sia fondamentale rispettare le regole e promuovere la sicurezza sulle strade, affinché simili tragedie non si ripetano più.

LUCUGNANO - Ha patteggiato tre anni e mezzo di reclusione ed è tornato un uomo libero Pierdanilo Sciurti, l’idraulico 30enne originario di Specchia accusato di aver investito sulla provinciale Tricase-Lucugnano due giovani stranieri, uno in bicicletta e l’altro su un monopattino che nell’impatto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Travolto in monopattino muore a 22 anni: il conducente positivo all’alcoltest patteggia

