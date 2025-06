Travolta e uccisa a Malaga | dolore a Ciserano per la morte di Evelyne

Lutto e sgomento scuotono Ciserano per la tragica perdita di Evelyne Salimusaj, giovane donna di 30 anni scomparsa in modo drammatico a Malaga. Mentre tornava da un concerto, la sua vita è stata spezzata in un istante da un pirata della strada, che poi si è dato alla fuga. Una tragedia che lascia un vuoto profondo nella comunità e chiede giustizia per Evelyne.

Sono ore di dolore a Ciserano per la prematura scomparsa di Evelyne Salimusaj, la trentenne travolta e uccisa da un pirata della strada a Malaga, dove viveva da circa un anno. Stando a quanto potuto ricostruire finora, la tragedia si è consumata sabato sera mentre Evelyne stava rientrando da un concerto passeggiando sul lungomare, in quel frangente parecchio affollato. Poi, l’impatto con l’auto, violento, e la fuga dell’automobilista, che secondo quanto riferito dalla polizia spagnola è stato poi rintracciato e arrestato. Evelyne Salimusaj è morta così, travolta da un’auto mentre camminava. La ragazza avrebbe compiuto 31 anni il prossimo 27 dicembre e si era trasferita in Spagna per dare una svolta alla propria vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Travolta e uccisa a Malaga: dolore a Ciserano per la morte di Evelyne

