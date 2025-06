Travaglini ProduttivItalia | Altro che referendum occorre un patto per la produttività

Il mondo corre veloce e l’Italia rischia di restare indietro, ostacolata da sterili liturgie politiche invece di abbracciare un vero patto per la produttività. Secondo il centro studi ProduttivItalia, il fallimento recente dei referendum dimostra quanto sia urgente investire in iniziative concrete per rilanciare l’economia nazionale. Travaglini (ProduttivItalia): “Altro che referendum, occorre...”

Per il centro studi ProduttivItalia "il flop" della consultazione promossa da Cgil e partiti di opposizione rappresenta "la fotografia più nitida di un cortocircuito tra dibattito politico e . L'Identità.

Flop del Referendum: il commento di Marco Travaglini, Presidente di ProduttivItalia.