Trattativa più semplice’ la priorità di Conte è ad un passo | boom Napoli

Il calciomercato del Napoli accelera: la trattativa con Antonio Conte si avvicina alla svolta definitiva, portando i tifosi azzurri a sognare in grande. Con Marianucci già nella città partenopea e De Bruyne pronto ad arrivare, il club dimostra di voler rinforzare la squadra per una stagione da protagonisti. La priorità di Conte ormai è chiara: puntare in alto e scrivere un nuovo capitolo di successi.

L'obiettivo di Conte si avvicina sempre di più agli azzurri: la trattativa sembra essersi sbloccata definitivamente. Prosegue il calciomercato del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna è costantemente al lavoro per rinforzare la rosa guidata da Antonio Conte. Vicinissime all'ufficialità le trattative per Marianucci e De Bruyne: l'ex Empoli è già stato a Castel Volturno, mentre il centrocampista belga è atteso in città in questa settimana. Nel frattempo arrivano novità su un'altra trattativa importante del Napoli. Uno dei profili che più convincono Antonio Conte è sempre più vicino al club azzurro: la trattativa è ormai in discesa.

Trattativa a Ischia tra Conte e De Laurentiis - A Ischia, tra scenari da sogno e atmosfere da reality, si è consumato l'incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

?Attenzione ai movimenti sulla tratta Milano-Napoli. Il Napoli sta sondando il terreno con Simone #Inzaghi. Qualora si chiudesse il rapporto con Antonio #Conte, i partenopei andrebbero all’assalto dell’interista. Una trattativa però non semplice: c’è il richiam Partecipa alla discussione

Moretto: “Il Napoli è in trattativa con il Milan per Yunus Musah. Dialoghi in corso tra le parti: un’intesa tra il Napoli e il calciatore sui termini contrattuali non sarà difficile da raggiungere. È un profilo che piace molto ad Antonio Conte” Da vendere #acmilan Partecipa alla discussione

Musah vicino al Napoli, trattativa avanzata con il Milan: è una richiesta di Conte; Repubblica, Corbo: Conte? Non resterà per paura di un aspetto! Il Napoli dovrebbe capovolgere la trattativa, vi spiego; Napoli-De Bruyne: clamorosa trattativa, è il regalo per Conte.

SKY - Beukema apre al Napoli anche per Conte, contatti avviati: è la trattativa più semplice - Durante la trasmissione "Speciale calciomercato" in onda su Sky Sport 24, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato della stessa emittente satellitare.

ECCO CHE ARRIVA ZACCAGNI | Conte lo ha convinto a sposare il Napoli: addio Lazio, per me inizia una nuova vita - Calciomercato Napoli, passi in avanti per Mattia Zaccagni; per rinforzare il reparto offensivo mister Conte vuole solo lui ...