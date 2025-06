Trasporti | 110.000mo treno merci Cina-Europa parte da Qingdao

Un’immagine mozzafiato da drone cattura il momento storico: il 110.000mo treno merci Cina-Europa parte da Qingdao, segnando un nuovo capitolo nell’efficienza e nella connettività internazionale. Carico di elettrodomestici di alta qualità, questa corsa rappresenta non solo una pietra miliare logistica, ma anche l’evoluzione delle relazioni commerciali tra Oriente e Occidente. Un punto di svolta nel trasporto su rotaia che continuerà a rivoluzionare il panorama globale.

Una foto aerea, scattata da un drone, mostra il 110.000mo treno merci Cina-Europa in partenza dalla stazione ferroviaria di Jiaozhou a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, oggi 10 giugno 2025. Il treno e’ partito questa mattina dalla citta’, segnando una pietra miliare nello sviluppo di alta qualita’ del servizio. Carico di 55 container di elettrodomestici, tra cui monitor LCD e frigoriferi, per un valore di quasi 20 milioni di yuan (circa 2,78 milioni di dollari), il treno uscira’ dalla Cina attraverso il porto di Erenhot, nel nord della Mongolia Interna, il piu’ grande porto terrestre sul confine tra Cina e Mongolia, per poi arrivare in Europa tra 17 giorni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it