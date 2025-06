Trani trovato morto carbonizzato in autoparco | un arresto per omicidio

Trani si trova di fronte a una svolta cruciale nelle indagini sulla tragica morte di un uomo di 50 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato nell’autoparco di Bisceglie lo scorso maggio. Dopo mesi di mistero, i Carabinieri hanno arrestato un sospettato con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La roulotte incendiata e le prove accumulate stanno portando alla luce una verità sconvolgente, lasciando la comunità senza parole e con domande ancora senza risposta.

Svolta nelle indagini sulla morte di un 50enne il cui corpo è stato trovato carbonizzato lo scorso 22 maggio nell’autoparco di Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Omicidio a Trani: un arresto. I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Trani su richiesta dell’omonima Procura, nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di omicidio. La roulotte incendiata. Il corpo del 50enne era stato trovato all’interno di una roulotte incendiata e distrutta dalle fiamme la sera di giovedì 22 maggio. Le indagini hanno puntato ad accertare se la morte fosse dovuta a un incendio divampato accidentalmente o se fosse antecedente all’incendio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trani, trovato morto carbonizzato in autoparco: un arresto per omicidio

In questa notizia si parla di: Trani Omicidio Trovato Carbonizzato

