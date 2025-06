Trani morto carbonizzato in roulotte | 37enne ripreso mentre appicca fuoco

Un drammatico caso scuote Bisceglie: un uomo di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di aver incendiato la roulotte in cui è morto Marino Tatoli, 50 anni. Le prove raccolte, tra cui immagini di videosorveglianza, hanno catturato il momento in cui il sospettato appicca il fuoco. Dalle indagini emergono dettagli sconvolgenti sulla dinamica di un episodio che ha lasciato la comunità sgomenta. L’incendio è...

È un uomo di 37 anni di Bisceglie il fermato per l’ omicidio di Marino Tatoli, il 50enne trovato morto carbonizzato all’interno di una roulotte parcheggiata in un autoparco lo scorso 22 maggio. A lui i carabinieri sono arrivati anche attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza di una azienda confinante. In un video si vede il 37enne mentre appicca il fuoco nei pressi della roulotte. Dalle indagini è emerso che l’incendio è stato appiccato intorno alle 20: le fiamme sono stata propagate da diversi punti di innesco tramite materiale infiammabile posto attorno al mezzo. Il 37enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe dunque agito con premeditazione: per lui l’accusa è di omicidio volontario pluriaggravato e incendio doloso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trani, morto carbonizzato in roulotte: 37enne ripreso mentre appicca fuoco

In questa notizia si parla di: Roulotte Morto Carbonizzato 37enne

Scoppia l'incendio nel parco roulotte: un uomo trovato morto carbonizzato - Un incendio si è sviluppato nel parco roulotte di via Copenaghen a Bisceglie, nel quale è stato ritrovato il corpo carbonizzato di un uomo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

VIDEO Trani, morto carbonizzato in roulotte: 37enne ripreso mentre appicca fuoco - LaPresse; Morto nell'incendio di una roulotte: arrestato per omicidio un custode dell'autoparco; Bisceglie, il drammatico incendio all'autoparco in cui è morto un uomo: arrestato un 37enne.

Trani, morto carbonizzato in roulotte: 37enne ripreso mentre appicca fuoco - (LaPresse) È un uomo di 37 anni di Bisceglie il fermato per l'omicidio di Marino Tatoli, il 50enne trovato morto carbonizzato all'interno di una roulotte parcheggiata in un ...

Morto in un rogo a Bisceglie, nel video il presunto assassino appicca l’incendio: “Forse la vittima bruciata viva” - Nel video si vede il fermato raccogliere materiale infiammabile, poi appiccare l'incendio.

Morto in rogo roulotte nel Barese, 'forse vittima bruciata viva' - Con ogni probabilità il 49enne Marino Tatoli, trovato morto in una roulotte incendiata e distrutta dalle fiamme la serata del 22 maggio scorso, potrebbe essere stato bruciato vivo salvo che i gas deri ...