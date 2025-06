Tragedia sfiorata a Udine due tir entrano in contromano in autostrada VIDEO

Una vera corsa contro il tempo sull'autostrada di Udine: due Tir stranieri imboccano contromano la A23, rischiando una tragedia. La pronta intervento della Polizia Stradale ha evitato il peggio, ritirando le patenti e applicando maxi-sanzioni ai conducenti. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza sulle strade per garantire la sicurezza di tutti.

Udine, due Tir di nazionalità estera imboccano contromano la A23: tragedia sfiorata. Polizia stradale interviene tempestivamente, patenti ritirate e maxi-sanzioni ai conducenti.

