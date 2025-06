Tragedia nel motocross morto Angelo Filippi | aveva 19 anni Fatale l’incidente in allenamento

Una tragedia scuote il mondo del motocross: Angelo Filippi, talento promettente e giovane promessa di soli 19 anni, ha perso la vita dopo un incidente fatale avvenuto durante un allenamento sulla pista di Ortona. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme tra amici, familiari e appassionati, che piangono un campione scomparso troppo presto. La comunitĂ sportiva si stringe nel dolore, ricordando con affetto il suo spirito e il suo entusiasmo.

Il 19enne Angelo Filippi, giovane campione di motocross, è morto in ospedale dopo quattro giorni di ricovero. Troppi gravi le conseguenze dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì scorso, 5 giugno, sulla pista sterrata al crossodromo di Ortona. Filippi era stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma lunedì è deceduto. Sconvolto l’ambiente del motocross: il 19enne era un giovane promessa, conosciuto e apprezzato. Filippi, residente a Chieti, si recava spesso a Ortona per le sessioni di allenamento con la sua KTM 250 da gara. Durante un giro, ha perso il controllo del mezzo e ha battuto la testa, perdendo i sensi e andando in arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tragedia nel motocross, morto Angelo Filippi: aveva 19 anni. Fatale l’incidente in allenamento

Addio ad Angelo Filippi, mercoledì i funerali della giovane promessa del motocross - Un dolore profondo ha colpito il mondo dello sport e della passione per il motocross. Angelo Filippi, talento promettente e giovane promessa della disciplina, ci lascia troppo presto dopo un tragico incidente.

