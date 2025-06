Tragedia In Sala Operatoria Abusiva | Donna Muore Sotto i Ferri!

Una tragedia sconvolge Roma: una donna di 46 anni perde la vita in modo improvviso durante un intervento estetico svolto in uno studio abusivo, privo delle necessarie autorizzazioni. Un episodio che solleva drammanti domande sulla sicurezza e sulla regolamentazione della medicina estetica clandestina. Scopri i dettagli inquietanti di questa vicenda e le implicazioni per la tutela dei cittadini. La sicurezza non può essere compromessa, e questa storia mette in luce l’urgenza di intervenire.

Una donna di 46 anni muore dopo un intervento estetico in uno studio non autorizzato. Scopri i dettagli inquietanti di questa vicenda. Una nuova tragedia scuote Roma: una donna di 46 anni ha perso la vita dopo un intervento di chirurgia estetica in un ambulatorio privo di autorizzazioni. Era domenica pomeriggio quando qualcosa è andato storto. Il malore è stato improvviso, la corsa in ospedale disperata. Al Policlinico Umberto I non hanno potuto fare altro che constatare il decesso alle 20. L'intervento si stava svolgendo in uno studio privato di via Franco Roncati, nel cuore di Torrevecchia. Una struttura che, secondo i primi riscontri, operava nell'illegalitĂ da ben 13 anni.

