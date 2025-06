Tragedia in mare turista stroncato da un malore perde la vitta sotto gli occhi delle figlie

Una tranquilla giornata di sole si è trasformata in un dramma improvviso, quando un turista bolognese di 50 anni ha perso la vita davanti agli occhi increduli delle sue figlie, vittima di un malore inaspettato nello specchio di mare di Riccione. Un evento che scuote profondamente la comunità e ricorda quanto la vita possa essere fragile, anche nei momenti più sereni.

Tragedia nello specchio di mare davanti al Bagno 88 di Riccione dove, nel pomeriggio di lunedì, ha perso la vita un turista bolognese 50enne stroncato da un malore sotto gli occhi delle figlie. Il dramma si è consumato intorno alle 15 quando, secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Tragedia in mare, turista stroncato da un malore perde la vitta sotto gli occhi delle figlie

