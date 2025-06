Tragedia in mare turista stroncato da un malore perde la vita sotto gli occhi delle figlie

Una giornata di sole si è trasformata in un incubo nel mare di Riccione, dove un turista bolognese di 50 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso sotto gli occhi delle sue figlie. La tragedia, avvenuta intorno alle 15 davanti al Bagno 88, ha sconvolto tutti. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

Tragedia nello specchio di mare davanti al Bagno 88 di Riccione dove, nel pomeriggio di lunedì 9 giugno, ha perso la vita un turista bolognese 50enne stroncato da un malore sotto gli occhi delle figlie. Il dramma si è consumato intorno alle 15 quando, secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Tragedia in mare, turista stroncato da un malore perde la vita sotto gli occhi delle figlie

