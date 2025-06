Tragedia di viale Abruzzi raccolta fondi per aiutare il figlio della povera Sueli | Pensiamo al futuro del piccolo

La tragedia di Viale Abruzzi ha sconvolto Milano, ma il gesto generoso di 76 donatori in meno di tre giorni ha dimostrato che la solidarietà può nascere anche dalle situazioni più dolorose. Con oltre 3.000 euro raccolti, l’obiettivo è garantire al piccolo di Sueli Leal Barbosa un futuro sereno e stabile, offrendo un ponte di speranza ai momenti più difficili. Su richiesta e indicazione...

Milano – Settantasei donatori e 3mila euro raccolti in meno di tre giorni per il bambino di Sueli Leal Barbosa, la donna che ha perso la vita lo scorso giovedì precipitando dal quarto piano per sfuggire all'incendio che stava distruggendo la sua casa. I pensieri di chi le voleva bene vanno, oltre che a lei, anche al suo piccolo, che quella notte dormiva dal papà. L'iniziativa nasce per dargli un sostegno concreto: "Su richiesta e indicazione delle famiglie e dei condòmini del palazzo di viale Abruzzi 64 (dove la donna abitava, ndr ), l'amministrazione Rapacioli - Boldrini ha aperto questa raccolta di solidarietà per il piccolo di Sueli Leal Barbosa", si legge nella presentazione della raccolta fondi su Gofundme

