Tragedia a Termini morto un uomo | si è lanciato sotto la metro

Una tragedia scuote Roma: un giovane uomo si è tolto la vita ieri sera alla stazione Termini, lanciandosi sotto un convoglio della metro B in direzione Rebibbia. La scena, drammatica e sconvolgente, ha lasciato attoniti i presenti e sollevato ancora una volta il tema della salute mentale. La comunità si stringe attorno alle famiglie coinvolte, mentre le autorità indagano sulle cause di questa dolorosa perdita.

