Tragedia a Parigi | assistente scolastica accoltellata da uno studente muore per le ferite

Una tragedia scuote Parigi: un’assistente scolastica di 31 anni ha perso la vita dopo essere stata accoltellata da uno studente durante un normale controllo. La violenza improvvisa e imprevedibile ha sconvolto la comunità scolastica, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza nelle scuole. La ministra Elisabeth Borne si recherà a manifestare solidarietà e vicinanza alle famiglie coinvolte, mentre le autorità cercano risposte e soluzioni per prevenire simili tragedie in futuro.

E' morta in seguito alle ferite riportate l' assistente scolastica accoltellata questa mattina in una scuola media alla periferia di Parigi, nell'Alta Marna. Lo si è appreso da fonti dell'inchiesta. Secondo quanto riferito, l' aggressione da parte del ragazzo è avvenuta durante un controllo delle borse che l'assistente scolastica, che aveva 31 anni, si apprestava a compiere. La ministra de l'Educazione Nazionale, Elisabeth Borne, si recherà a Nogent, il centro in cui è avvenuto l'attacco per "dare il sostegno a tutta la comunità scolastica e alle forze dell'ordine". Borne, in un post su X, ha parlato di "un terribile dramma".

Francia, morta l’assistente scolastica accoltellata da uno studente 15enne. La reazione improvvisa dopo la perquisizione casuale dello zaino - Una routine di controllo dello zaino si è trasformata in tragedia. A Nogent, nei pressi di Parigi, un giovane studente di 15 anni ha sferrato una coltellata mortale a un’assistente scolastica durante un controllo casuale.

E' morta in seguito alle ferite riportate una assistente scolastica che era stata accoltellata questa mattina da un ragazzo in una scuola media alla periferia di Parigi, nell'Alta Marna. L'aggressione è avvenuta durante un controllo delle borse. #ANSA Partecipa alla discussione

