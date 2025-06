Tragedia a Cerano è Marcus Necula il 29enne morto annegato nel canale

Una tragica notte a Cerano, dove il giovane Marcus Necula, 29 anni, ha perso la vita annegando nel canale. La notizia sconvolge la comunità e solleva interrogativi sulle circostanze di questa drammatica perdita. I soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo, nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco e del personale del 118, il suo corpo è stato ritrovato solo al mattino. Un dolore immenso che lascia tutti senza parole.

É Marcus Necula il 29enne morto annegato nel canale a Cerano. La tragedia si è consumata nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno. Il corpo senza vita del giovane è stato recuperato nella mattina di ieri dai vigili del fuoco. Inutili i soccorsi del 118, intervenuti sul posto insieme ai. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Tragedia a Cerano, è Marcus Necula il 29enne morto annegato nel canale

Si tuffa nel canale per un bagno e annega, così è morto un agricoltore di 29 anni