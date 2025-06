Tragedia a Barberino Tavernelle | si ribalta in strada con il trattore morto l’uomo alla guida

Una tragedia scura si è consumata questa mattina a Barberino Tavarnelle, dove un trattore si è ribaltato sulla strada regionale 2, causando la morte dell’uomo alla guida. Un'operazione di soccorso disperata, ma purtroppo inutile, ha segnato questa giornata drammatica. Restate aggiornati su questa terribile vicenda e approfondite le cause di un incidente che ha sconvolto l’intera comunità.

Ribaltamento del trattore nei pressi della strada regionale 2 Questa mattina, martedì 10 giugno, un grave incidente si è verificato vicino alla strada regionale 2, nel territorio del comune di Barberino Tavarnelle. Un mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato mentre era alla guida un uomo. Intervento dei soccorsi e esito drammatico. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il trattore. Intorno alle 9:20, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a sollevare il mezzo e a liberare il conducente. I soccorritori hanno immediatamente affidato l'uomo agli operatori sanitari, ma purtroppo era già deceduto al momento del recupero.

