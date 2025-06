Traffico Roma del 10-06-2025 ore 19 | 30

Se ti trovi a Roma il 10 giugno 2025 alle 19:30, preparati a un traffico intenso che coinvolge diverse arterie principali. Dalla carreggiata interna del raccordo alle vie Cristoforo Colombo e Ardeatina, le code sono all’ordine del giorno, rendendo essenziale pianificare con anticipo i tuoi spostamenti. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio questa serata movimentata nella Capitale.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code a tratti tra via della Bufalotta e La Rustica a seguire ancora qua ad entrare nel uscita per la via Cristoforo Colombo code per traffico anche sulla carreggiata esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino è la via Ardeatina e tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est sulla stessa tangenziale rallentamenti e code entrati saltuari tra il bivio per la 24 e la via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico trafficato anche il tratto tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni intenso il traffico sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino via di Acilia in direzione Ostia segnalata dalla polizia locale una chiusura temporanea per incidente sulla via Portuense tra via Senorbì e via della Magliana per lavori notturni Fino al prossimo 14 giugno resteranno chiusi tra le 21:30 e le 6 del mattino successivo i sottovia Ignazio Guidi e Corso d'Italia in direzione di viale del Muro Torto chiuso anche il tratto di viale del Muro Torto tra piazzale Brasile e piazzale Flaminio lavori notturni anche su Viale di Tor di Quinto con chiusura e fascia oraria 21 sei in base all' avanzamento dei lavori tra il sottopasso di via Flaminia e piazzale di Ponte Milvio maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

