Traffico Roma del 10-06-2025 ore 18 | 30

Se ti trovi a Roma il 10 giugno 2025 alle 18:30, preparati a un traffico intenso e articolato. La città si presenta trafficata, con code e rallentamenti che coinvolgono molte arterie principali, tra cui il raccordo anulare, Ardeatina, Pisana e Tiburtina. Restare aggiornati sulle condizioni del traffico è fondamentale per pianificare al meglio i tuoi spostamenti. Continua a leggere per conoscere gli ultimi dettagli e trovare le soluzioni più rapide.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta e La Rustica tra Ardeatina e l'uscita per la Roma Fiumicino ed ancora seguire tra la Pisana e la via Aurelia code anche in esterna trapuntine da Appia e tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Portonaccio e l'uscita per la tangenziale est rallentamenti anche tra via Filippo Fiorentini di raccordo in uscita da Roma sulla tangenziale code tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico trafficato anche il tratto tra viale di Tor di Quinto e la via Salaria in direzione San Giovanni sulla Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia per traffico intenso sulla via Pontina code tra Spinaceto e di raccordo anulare prima di concludere una notizia sul trasporto pubblico per lavori di manutenzione straordinaria dei Binari tram via Flaminia la linea tram 2 è interamente sostituita da bus termine lavori previsto per il prossimo 21 giugno maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-06-2025 ore 18:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - code - uscita

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

In #A1, per traffico intenso, coda tra l'allacciamento con la #A11 e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci verso Roma. Rallentamenti tra Firenze sud e Incisa-Reggello in direzione Roma e tra Calenzano e il bivio A1-Variante di Valico in d Partecipa alla discussione

? In #A1, in direzione Bologna: incidente al km 319+400 tra Incisa-Reggello e Firenze Sud rallentamenti per traffico intenso tra Incisa-Reggello e Firenze Sud code per traffico intenso in uscita a Calenzano-Sesto Fiorentino provenendo da Roma #viabiliTOS # Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Camion in fiamme sul Raccordo: lunghe code e blocco del traffico all'uscita per via Prenestina; Traffico in tilt su autostrade e tangenziale sud: congestionato il Terminal Italia del Quadrante Europa; Incidente in A1 vicino a Valmontone: traffico bloccato e lunghe code verso Roma.

Camion in fiamme sul Raccordo: lunghe code e blocco del traffico all’uscita per via Prenestina - Camion in fiamme sull'autostrada A90 del Grande Raccordo Anulare all'altezza dell' uscita Prenestina, zona est di Roma.

Roma si ferma, traffico da incubo in città tra code e cantieri - Il traffico è rallentato nel tratto compreso tra l’incrocio di uscita di via Prenestina-

Traffico Roma del 19-05-2025 ore 18:30 - con code perché arriva dall'Eur trafficata poi la carreggiata interna del raccordo anulare con code tra la Cassia Veientana e la Salaria È tra la Nomentana è l'uscita per ...