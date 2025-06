Traffico Roma del 10-06-2025 ore 16 | 30

Se vi trovate a Roma oggi, 10 giugno 2025, alle 16:30, è importante essere aggiornati sulle ultime novità di traffico. La città sta affrontando la seconda fase dei lavori all'Acquedotto del Peschiera, con alcune strade chiuse e deviazioni temporanee. Per garantire un viaggio senza stress, consultate le indicazioni di Roma Infomobilità e pianificate in anticipo i vostri spostamenti. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità romana.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità iniziata ieri la seconda fase dei lavori all' Acquedotto del Peschiera fino a cessate esigenze resterà chiuso il tratto della via Trionfale tra via dell'Acquedotto Paolo e via dei monfortani traffico deviato su via Giuseppe Taverna via de gubernatis prestare attenzione alla segnaletica Fino al prossimo 14 giugno per lavori resteranno chiusi tra le 21:30 e le 3 del mattino successivo i sottovia Ignazio Guidi e Corso d'Italia in direzione di viale del Muro Torto chiuso anche il tratto di viale del Muro Torto tra piazzale Brasile piazzale Flaminio proseguono i lavori notturni anche su Viale di Tor di Quinto con chiusura in fascia oraria 21 sei in base all' avanzamento dei lavori tra il sottopasso di via Flaminia e piazzale di Ponte Milvio ricordiamo i lavori sul nodo ferroviario di Roma fino a qua ci giugno modifiche di orario e limitazioni di percorso interesseranno i treni delle linee viterbo-orte fl2 Roma Tivoli fl3 Roma Cesano Viterbo fl8 Roma Nettuno e la linea Roma Chiusi ATV bus sostitutivi tra Orte Roma Tiburtina termini e sulla tratta Orte Terni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

