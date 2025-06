Traffico Roma del 10-06-2025 ore 07 | 30

Buongiorno e ben trovati con le ultime notizie sulla viabilità a Roma alle 7:30 del 10 giugno 2025. Questa mattina, si registrano difficoltà sul viadotto della Magliana, dove un incidente ha causato incolonnamenti tra via delle Tre Fontane e l’uscita Magliana in direzione dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Code anche verso l’EUR, rendendo il traffico particolarmente intenso. Restate con noi per aggiornamenti continui e consigli utili per affrontare al meglio la giornata.

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione bentrovata questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità al traffico martedì 10 giugno ci sono difficoltà sul viadotto della Magliana iniziale della Roma Fiumicino Dopo un incidente provoca incolonnamenti tra via delle Tre Fontane l'uscita Magliana in direzione dell'aeroporto Leonardo da Vinci l'incidente avvenuto all'altezza del Tevere Ci sono code anche verso l'Eur sul raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata esterna e rallentamenti con code a tratti tra le uscite salari e cassie e successivamente a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino all' Aurelia sempre in esterna code a tratti tra la Prenestina e l'uscita Tiburtina in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti dalla Casilina all'uscita per la via Ardeatina nel quadrante Nord particolarmente trafficate Grazie La Flaminia interessante da incolonnamenti rispettivamente tra la storta e Tomba di Nerone da Labaro a Tor di Quinto code anche sulla Salaria da Fidene alla tangenziale sul tratto Urbano della Roma L'Aquila incolonnamenti raccordo alla tangenziale in tangenziale Ci sono rallentamenti con code a tratti dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico Cody anche verso San Giovanni dall'uscita Porta Maggiore a via Del quadrante Sud sempre per traffico intenso rallentamenti con code sulla via Ardeatina e sulla via Appia rispettivamente da Falcognana via di Fioranello e da Santa Maria delle Mole Capannelle maggiori informazioni queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-06-2025 ore 07:30

In questa notizia si parla di: Traffico Roma Code Incidente

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

? In #A1, in direzione Bologna: rallentamenti per incidente al km 319+400 tra Valdarno e Firenze Sud code per traffico intenso in uscita a Calenzano-Sesto Fiorentino provenendo da Roma #viabiliTOS #viabiliFI Partecipa alla discussione

Code sulla Pontina tra Monte d'Oro e Tor de' Cenci per incidente in direzione Colombo. Possibili rallentamenti in direzione centro città per il traffico privato e le linee Cotral Partecipa alla discussione

Incidente sulla A1, si ribalta mezzo pesante: code tra Cassino e Pontecorvo; Incidente su Grande Raccordo Anulare oggi a Roma, tir ribaltato e traffico bloccato: caos anche in autostrada; Incidente in autostrada: tamponamento fra 5 auto, code chilometriche in A1.

Incidente sulla A1, si ribalta mezzo pesante: code tra Cassino e Pontecorvo - Un mezzo pesante si è ribaltato nella notte all'altezza del km 660, perdendo parte del ...

Incidente sulla A91 Roma-Fiumicino: traffico in tilt dall’aeroporto verso la Capitale - Rallentamenti al km 17 all’altezza della lunga sosta dell’aeroporto, con ripercussioni sul traffico in uscita da Fiumicino.

Incidente sul Gra, traffico in tilt per incidente: chiusa la carreggiata interna, 4 chilometri di coda - Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'Ordine, che hanno ripristinato la normale viabilità ...