Traffico Lazio del 10-06-2025 ore 17 | 30

Benvenuti alla nostra analisi sul traffico del Lazio alle 17:30 del 10 giugno 2025. La situazione si presenta nel complesso scorrevole sulla rete autostradale, con alcune criticità su via Pontina e il raccordo tra Pisana e Casal del Marmo. Inoltre, incidenti e rallentamenti coinvolgono il tratto urbano della Roma L'Aquila. Restate con noi per aggiornamenti e consigli utili per il vostro viaggio.

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio laziale è prevalentemente in tratti saltuari per traffico intenso su via Pontina tra Pomezia e Aprilia in direzione Latina a Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo tra la Pisana e via di Casal del Marmo segnalato anche un incidente intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra il bivio per la tangenziale est e il raccordo in uscita dalla capitale resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce so Latina Cassino tra Tina superiore Atina inferiore nelle due direzioni riapertura prevista per il prossimo 23 giugno deviazioni sulla provinciale 259 programma lavori notturni sulla Roma Napoli tra le 22 di questa sera delle 6 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Frosinone in entrata direzione Napoli sulla diramazione Roma nord tra le nelle sei resterà chiuso il tratto tra il raccordo e Settebagni in direzione Firenze sulla diramazione Roma Sud tra le 22 e le 5 chiuso il tratto tra Torrenova di raccordo In entrambe le direzioni è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale