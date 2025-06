Traffico Lazio del 10-06-2025 ore 09 | 30

Se viaggiate nel Lazio questa mattina, prestate attenzione ai rallentamenti segnalati da Roma Infomobilità. Tra code e traffico intenso lungo il raccordo in carreggiata esterna e interna, le vie principali mostrano criticità tra le uscite Sarà e Cazzi, Trionfale Ottavia, fino all’Aurelia e alla Pontina. Con queste informazioni, potete pianificare meglio i vostri spostamenti e arrivare a destinazione più serenamente.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo in carreggiata esterna Ci sono rallentamenti con code a tratti tra le uscite sarai e cazzi e successivamente a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino all' Aurelia sempre in esterna quella tratti dal bivio con la Roma Fiumicino all'uscita Pontina è ancora tra la Prenestina e lo svincolo per La via Tiburtina in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti dal bivio con la Roma Firenze fino alla Tiburtina è ancora dalla Casilina al uscita per la via Ardeatina sul tratto Urbano della Roma L'Aquila incolonnamenti dal raccordo alla tangenziale est in tangenziale rallentamenti con code a tratti dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico ci sono quelle Però anche verso San Giovanni dal verano a viale Castrense la polizia locale Ci segnala un incidente in via Druso Ci sono code tra le Terme di Caracalla e porta metronia problemi anche in Piazza della Radio per un altro incidente ripercussioni sulla Portuense in viale Marconi trasporto pubblico fino al 21 giugno per lavori di manutenzione dei Binari in via Flaminia alla linea 2 tram è sostituita con il bus sull'intero percorso tra piazzale Flaminio e Piazza Mancini parliamo ora di ZTL per ricordare che in vigore l'orario estivo per le zone a traffico limitato No tu di Trastevere San Lorenzo le telecamere a Presidio delle due ZTL sono attive sempre dalle 21:30 alle ore 3 ma per quattro notti a settimana accesso vietato ai non autorizzati dal mercoledì al sabato attenzione quindi alla segnaletica https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it