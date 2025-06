Traffico di materiale biologico Un nuovo caso negli Usa

Un nuovo caso di traffico di materiale biologico scuote gli Stati Uniti. Chengxuan Han, ricercatrice cinese, è stata arrestata all’aeroporto di Detroit con l’accusa di traffico illecito e false dichiarazioni alle autorità federali. Questo episodio, molto preoccupante, mette in luce le sfide crescenti nella sicurezza biomedica e solleva interrogativi sulla gestione delle ricerche internazionali. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione per la regolamentazione e il controllo dei materiali sensibili.

Chengxuan Han, ricercatrice cinese iscritta al dottorato presso il College of Life Science and Technology dell’Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong a Wuhan, è stata arrestata domenica all’aeroporto metropolitano di Detroit con l’accusa di traffico illecito di materiale biologico e false dichiarazioni alle autorità federali. L’arresto, annunciato in un comunicato stampa del Federal Bureau of Investigation (FBI), segna il terzo caso in pochi giorni relativo a ricercatori cinesi coinvolti in sospetti trasferimenti non autorizzati di agenti biologici verso i laboratori dell’Università del Michigan. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Traffico di materiale biologico. Un nuovo caso negli Usa

