Non perdere l’appuntamento con la soap tradimento, tornata in replica su Mediaset! Oggi, martedì 10 giugno 2025, assisteremo al romantico matrimonio di Oylum e Kahraman, un momento di gioia e emozione che si mescola a intrighi e colpi di scena. Rivedi l’episodio 93 della seconda stagione in streaming su Canale 5 e immergiti di nuovo nelle trame avvincenti di questa coinvolgente soap turca.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 10 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna è il giorno delle nozze di Oylum e Kahraman. Mentre in casa Dicleli si svolge il matrimonio tra i due giovani, Umit e Yesim stanno organizzando il compleanno di Kadir Akinaslan. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 93 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 10 giugno 2025 | Video Mediaset

